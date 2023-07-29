В Кузбассе полицейские не дали двухлетнему ребенку выпасть из окна

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Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ЧП могло случиться в Новокузнецке, если бы не неравнодушный местный житель, сообщивший в дежурную часть о том, что в открытом окне на втором этаже многоквартирного дома на проспекте Строителей стоит малолетний ребенок. Оперативным дежурным по указанному адресу незамедлительно были направлены госавтоинспекторы Кирилл Корчагин и Степан Хромов.

К моменту прибытия полицейских малыш, которому, как выяснилось впоследствии, было только два года, находился в оконном проеме, откуда вниз упала вытолкнутая им москитная сетка. Оценив ситуацию и понимая, что в любой момент мальчик может выпасть, Кирилл Корчагин начал взбираться по выступам на фасаде дома к ребенку. В это время внизу вместе с собравшимися жителями его с помощью покрывала страховал Степан Хромов. Оказавшись у окна, полицейский перекрыл собой оконный проем, чем не дал малышу выпасть.

Оказалось, что мать ребенка отвлеклась и не услышала, как тот прошел в соседнюю комнату, залез на подоконник и оперся на москитную сетку.

- Женщина выразила признательность сотрудникам полиции за неравнодушие и профессионализм, - сообщила Ирина Волк.