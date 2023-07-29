Коронавирус в Кузбассе: плюс 2 заболевших

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Это на пять случаев меньше, чем день назад.

По состоянию на утро 29 июля всего в Кузбассе выявлено 228 524 случая заболевания COVID-19. Прибавка за последние 24 часа составила 2 выявленных зараженных. Об этом сообщил региональный Центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Выписаны за последние сутки 13 человек. А всего с начала пандемии с последствиями коронавирусной инфекции справились 225387 пациентов.

Медицинскую помощь в лечебных учреждениях и на домашней самоизоляции продолжают получать 50 кузбассовцев.

Третий день кряду в регионе обходится без летальных исходов от последствий коронавируса. Таким образом, количество летальных случаев с начала пандемии в регионе остается 3087.