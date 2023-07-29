Рецидивист из Кузбасса получил срок за хищения товаров в магазинах

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Он специализировался на продуктах питания и алкоголе.

29-летний новокузнечанин воровал в торговых точках южной столицы Кузбасса. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, он похищал с витрин товары, которые впоследствии употреблял в пищу или продавал. Однажды его действия были замечены персоналом магазина, однако грабитель скрылся с похищенным. Общий ущерб, причиненный его действиями торговым организациям, составил около 30 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Оказалось, что задержанный уже привлекался к ответственности по ст. 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение». Рецидивист стал фигурантом уголовного дела, он обвинялся в совершении 14 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158.1 УК РФ «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию», 1 преступления предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», и 1 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

Заводской районный суд г. Новокузнецка согласился с представленной доказательной базой в отношении обвиняемого и приговорил его к 2 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.