В Новокузнецке пройдет парад в честь Дня военно-морского флота

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К профессиональному празднику сегодня имеет отношение более 4500 жителей южной столицы Кузбасса - те, кто служил в морской пехоте, морской авиации, береговых частях, на надводных кораблях, подводных лодках и в других подразделениях.

По традиции в это воскресенье в Новокузнецке состоятся праздничные мероприятия, посвященные Дню ВМФ.

В их числе будут праздничный концерт на Театральной площади, работа выставки фотографий, посвященных истории Военно-Морского Флота России, а также выставки судомоделирования.

В 12 часов начнется шествие колонны участников празднования от Театральной площади по маршруту: улица Кирова - Дом быта - проспект Октябрьский - Бульвар Героев.

Далее состоится возложение цветов у Вечного огня на Бульваре Героев.

В связи с проведением праздничных мероприятий в воскресенье, как сообщил в своем телеграм-канале глава Новокузнецка Сергей Кузнецов, будет ограничено движение по «старой части» улицы Кирова, от кольца «Дома Быта» до Драматического театра и проспект Октябрьский от «Сибири» до кольца «Дома Быта». Ограничения будут действовать с 11ч.30мин. до 14ч.00мин.