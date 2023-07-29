Жителей Кузбасса пригласили поделиться идеями церемонии зажжения новых Вечных огней в Кемерове и Новокузнецке

Фото: телеграм-канал Сергея ЦИВИЛЕВА

Свои предложения по организации этих событий можно высказать на платформе «Кузбасс Онлайн» (https://kemerovo.kuzbass-online.ru/).

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Напомним, что Вечные огни планируется зажечь 3 августа у Мемориала Воину-Освободителю в Кемерове и у мемориального комплекса Защитников Донбасса в Новокузнецке. Церемонии состоятся в годовщину гибели Героя России и Героя Донбасса Ольги Качуры (Корсы).

Как рассказал Сергей Цивилев, планируется сделать связь времен - от Великой Отечественной войны до сегодняшнего дня. Вначале в Кемерове пройдет возложение цветов к новому Вечному огню. От него зажгут свечу, которую доставят в южную столицу Кузбасса.