В Кузбассе завершается муниципальный этап патриотического фестиваля-конкурса «ПесниZаРодину»

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Всего на него было подано около 5 тысяч заявок. Жюри отсмотрело 588 представленных номеров победителей, в которых приняли участие 2,7 тысячи исполнителей.

Так, в Новокузнецке заключительный концерт собрал 17 финалистов отборочных туров. Воспитанники детского сада № 149 и Детской школы искусств № 47 имени М.Ф. Мацулевич стали самыми юными участниками концерта, они представили легендарную «Катюшу». Самыми возрастными были участницы ансамбля русской песни «Славица». Свои номера представили вокальные коллективы предприятий южной столицы Кузбасса.

«Наш кузбасский фестиваль «Песни за Родину» демонстрирует силу человеческого духа, значимость исторического прошлого. Он показывает любовь кузбассовцев к России и родному краю, своей малой родине и людям, которые здесь живут. Уверен, что проведение такого фестиваля становится доброй традицией - здесь будут обмениваться опытом, идеями, творческими наработками», - отметил губернатор Сергей Цивилев.

Финалисты муниципальных этапов фестиваля-конкурса представят свои территории на заключительном гала-концерте, который состоится в Кемерове.