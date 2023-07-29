В Кузбассе задержали фальшивую риэлторшу

Фото: Правоохранительный портал Кузбасса

24-летняя рецидивистка из Междуреченска обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, в мае нынешнего года жительница Кузбасса разместила в в интернете информацию о том, что снимет квартиру в городе Тайга. Вскоре ей написала неизвестная. Она представилась риэлтором и предложила аренду однокомнатной квартиры по низкой цене. Женщина согласилась, перевела на указанный счет 7 тысяч рублей за аренду и 2 тысячи рублей за риэлторские услуги, после чего отправилась по указанному адресу забрать ключи от квартиры. Однако оказалось, что улицы с таким названием в городе не существует.

Фальшивая риэлторша была установлена в ходе оперативно-розыскных мероприятий и задержана. Материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в суд. Фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы.