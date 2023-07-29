Кузбассовцы могут задать вопросы чиновникам

Фото: пресс-служба АПК

Прямая телефонная линия будет действовать с 31 июля по 4 августа 2023 года.

Жители региона получат возможность обратиться к заместителю губернатора Кузбасса, заместителю председателя правительства Кузбасса, руководителям структурного подразделения администрации правительства Кузбасса, исполнительных органов Кузбасса, иных органов.

31 июля (понедельник) на вопросы будет отвечать Сергей Рубан, министр транспорта Кузбасса, тел. 8 (3842) 75-81-35 (с 15:00 до 17:00).

1 августа (вторник) - Валерий Догадов,заместитель губернатора Кузбасса по вопросам безопасности и правопорядка, тел. 8 (3842) 36-87-09 (с 15:00 до 16:00).

2 августа (среда) - Ирина Печеркина, министр строительства Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-55-45, (с 15:00 до 17:00).

3 августа (четверг) - Антон Пятовский, заместитель председателя правительства Кузбасса по вопросам образования, науки и молодежной политики, тел. 8 (3842) 58-51-71 (с 15:00 до 16:00) и Валентина Богатенко, уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе, тел. 8 (3842) 34-95-96 (с 15:00 до 17:00).

4 августа (пятница) - Юрий Перфильев, начальник управления губернатора Кузбасса по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации правительства Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-33-65 (с 15:00 до 17:00).