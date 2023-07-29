Фото: За призовые всероссийских соревнований «Кубок чемпионов» в Кемерове поборется двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов. Фото: РЦСС Кузбасса

В Кузбассе впервые разыграют всероссийский Кубок чемпионов по плаванию. Свое участие в соревнованиях подтвердили рекордсмены мира Климент Колесников и Евгения Чикунова, двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов.

К слову, на днях Климент Колесников в полуфинальном заплыве Кубка России-2023 в Казани установил рекорд мира на дистанции 50 метров на спине. Новое высшее достижение - 23,55 секунды, прежний рекорд принадлежал американцу Хантеру Армстронгу - 23,71.

Заплывы пройдут в спорткомплексе «Кузбасс-Арена» 4-5 августа.

Общий призовой фонд турнира составит около 10 миллионов рублей.

Правда, не все российские пловцы условиями данного соревнования оказались довольны. Так, призер чемпионата Европы Анна Егорова в своих соцсетях написала, что турнир в Кемерове не предусматривает стайерских дисциплин, а значит пловцов этой специализации лишают возможности заработать хорошие призовые. На что ей ответил сам президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников:

- Инициатором проведения соревнований является регион, они изначально предусмотрели такой короткий формат. К тому же эти соревнования пройдут в первый раз в истории.

Те старты, проведением которых занимается непосредственно федерация, - это этапы Кубка России, чемпионаты России, имеют достойный призовой фонд, и у стайеров есть возможность выиграть хорошие призовые на этих соревнованиях.