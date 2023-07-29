В Кузбассе нашли мотоциклиста, сбившего школьницу и скрывшегося с места ДТП

Фото: телеграм-канал Полиция Кузбасса

ДТП произошло вечером в пятницу в Кемерове. В полиции о нем стало известно после обращения из медицинского учреждения, куда за помощью с травмами обратилась 13-летняя девочка. Ей были диагностированы перелом лучевой кости, ссадины и ушибы, назначено амбулаторное лечение. Выяснилось, что когда та ехала на велосипеде по 1-й Бодайбинскому переулку, водитель на мотоцикле совершил наезд на девочку и скрылся.

Сегодня при отработке района, где произошло дорожно-транспортное происшествие, полицейскими был установлен гражданин, причастный к ДТП. 34-летний кемеровчанин был доставлен в отдел полиции. При выяснении обстоятельств, он заявил, что не счел произошедшее дорожно-транспортным происшествием, поэтому покинул место, не сообщил об этом в полицию и оставил пострадавшую без оказания помощи.

Как сообщили в телеграм-канале Полиция Кузбасса, в отношении нарушителя было составлено четыре протокола, в том числе за оставление места ДТП и нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Санкции статей предусматривают наложение административных штрафов на сумму до 6 500 рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок до полутора лет.