МЧС Кузбасса организовало масштабный спортивный фестиваль

Фото: ГУ МЧСВ России по Кемеровской области - Кузбассу

Фестиваль прошел в субботу, 29 июля, в Кемерове. Главным стал турнир по мини-футболу среди 13 команд представителей исполнительных и законодательных органов власти, территориальных федеральных органов исполнительной власти на Кубок Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу. Хозяева площадки оказались весьма гостеприимными и уступили в итоге победу москвичам из мини-футбольного клуба «Дина». «Серебро» - у команды администрации Правительства Кузбасса, «бронза» - у Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу.

В соревнованиях по фиджитал-футболу победу одержала команда Прокуратуры Кузбасса.

В стритболе лучшей стала команда Управления ФСБ РФ по Кемеровской области - Кузбассу.

В пляжном волейболе победили представители Специализированной пожарно-спасательной части Кузбасса.

Зрители имели возможность не только поболеть на спортивных площадках, но и оценить возможности пожарной техники, а также отведать гречневой каши с тушеной говядиной из четырёх полевых кухонь.