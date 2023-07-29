В Кузбассе в ДТП погиб пятилетний ребенок

Фото: телеграм-канал Полиция Кузбасса

По предварительной информации полиции, 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110» совершил наезд на ребенка в зоне видимости пешеходного перехода. В результате пятилетний мальчик от полученных травм скончался на месте.

Как отмечает телеграм-канал «Полиция Кузбасса», после аварии автомобилист не вызвал на место полицию и скорую медицинскую помощь, а отправился в магазин, расположенный поблизости. О произошедшем ДТП в экстренные службы сообщили очевидцы.

Кроме того выяснилось, что водитель «ВАЗ-2110» не имеет права управления транспортными средствами, а сам автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке.

В отношении водителя были составлены протоколы по ч. 1. ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», ч. 1 ст. 12.1. КоАП РФ «Управление транспортным средством, не зарегистрированном в установленном порядке», ч. 1. ст. 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием», ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Также возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».