Кемерово улучшил позиции во всероссийской экологической акции

Фото: Комитет охраны окружающей среды Кузбасса

Напомним, что с 27 мая по 22 сентября при поддержке проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Минприроды России проходит вторая Всероссийская акция «Выбираю Чистый воздух», направленная на снижение выбросов от использования личного автотранспорта с традиционными видами топлива.

Чтобы стать ее участником, необходимо выполнить всего несколько условий: начать использовать альтернативные способы передвижения по городу (ходьбу, бег, езду на велосипеде, самокате, роликах, скейтборде и прочее) и фиксировать пройденные маршруты (километры) и делать публикации в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #выбираючистыйвоздух.

22 сентября в День всемирного отказа от автомобиля будут объявлены города-лидеры, а также наиболее активные участники акции.

- Общий результат акции уже перешагнул отметку в 270 тысяч чистых километров, а это почти в 7 раз больше длины экватора! Грандиозными усилиями участники акции сократили объем выбросов на 54 тонны! Почти сотня городов уже бежит, едет и плывет навстречу чистому воздуху, - отметил в своем телеграм-канале министр природных ресурсов и экологии Кузбасса Олег Ивлев.

Лидерство среди городов-участников по-прежнему уверенно держит Новокузнецк - жители южной столицы Кузбасса собрали совместными усилиями 86284,52 чистых километра. Ближайший конкурент - Череповец - набрал 74263,24 километра. За последнюю неделю подтянулся и Кемерово, поднявшийся с девятого места сразу на шестое: в активе горожан сейчас 5593,34 километра.