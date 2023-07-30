В Кузбассе поймали 14-летнего водителя мопеда

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ленинске-Кузнецком сотрудники Госавтоинспекции во время патрулирования остановили на улице Кирпичной мопед «Альфа». За рулем мототехники сидел подросток.

Парню оказалось всего 14 лет. Его отстранили от управления мопедом и вызвали на место происшествия его мать и инспекторов по делам несовершеннолетних

Полицейские провели с женщиной и юным нарушителям профилактическую беседу. Инспекторы объяснили, что для управления данным транспортным средством необходимо иметь водительские права, получить которые можно в 16 лет после обучение в автошколе и сдачи экзаменов в Госавтоинспекции.

На мать был составлен протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Собранные материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.