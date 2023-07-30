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НовостиОбщество30 июля 2023 6:48

В Кузбассе чиновники проведут личные приемы граждан

Публикуем график приемов в администрации правительства Кузбасса с 1 по 4 августа
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

На следующей неделе в администрации правительства Кузбасса пройдут личные приемы граждан. Публикуем расписание встреч, запланированных в период с 1 по 4 августа.

Так, во вторник, 1 августа прием будет вести заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли Леонид Старосвет. Начало в 14:00.

В среду, 2 августа, с жителям встретится заместитель председателя правительства (по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий) Денис Ильин. Начало в 14:00.

В четверг, 3 августа, вопросы можно будет задать заместителю председателя правительства (по вопросам культуры, спорта и туризма) Сергею Алексееву. Прием в 14:00 часов.