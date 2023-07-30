В Кузбассе чиновники проведут личные приемы граждан

Фото: архив "КП"
Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
На следующей неделе в администрации правительства Кузбасса пройдут личные приемы граждан. Публикуем расписание встреч, запланированных в период с 1 по 4 августа.
Так, во вторник, 1 августа прием будет вести заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли Леонид Старосвет. Начало в 14:00.
В среду, 2 августа, с жителям встретится заместитель председателя правительства (по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий) Денис Ильин. Начало в 14:00.
В четверг, 3 августа, вопросы можно будет задать заместителю председателя правительства (по вопросам культуры, спорта и туризма) Сергею Алексееву. Прием в 14:00 часов.