В Кузбассе чиновники проведут личные приемы граждан

Фото: архив "КП" Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

На следующей неделе в администрации правительства Кузбасса пройдут личные приемы граждан. Публикуем расписание встреч, запланированных в период с 1 по 4 августа.

Так, во вторник, 1 августа прием будет вести заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли Леонид Старосвет. Начало в 14:00.

В среду, 2 августа, с жителям встретится заместитель председателя правительства (по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий) Денис Ильин. Начало в 14:00.

В четверг, 3 августа, вопросы можно будет задать заместителю председателя правительства (по вопросам культуры, спорта и туризма) Сергею Алексееву. Прием в 14:00 часов.