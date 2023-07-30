Кемеровский школьник победил в национальном чемпионате творческих компетенций

Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова.

Ученик 11 класса лицея № 62 Кузьма Григорьев стал победителем чемпионата Art Masters-2023 в компетенции «Видеооператор». Об этом сообщил мэр города Дмитрий Анисимов в своем телеграм-канале.

Национальный открытый чемпионат творческих компетенций Art Masters - это масштабные соревнования для специалистов в сфере цифрового искусства. Конкурс создан, чтобы популяризировать творческие профессии среди молодежи и поддерживать новые ценные кадры. В этом году в возрастной категории «Юниоры» приняли участие более 5 тысяч человек, лучшие из которых были приглашены на церемонию награждения в Москве. Помимо кемеровскго школьника Кузьмы Григорьева, победителями стали участники из Санкт-Петербурга, Тулы, Воронежа и других регионов России.

- Поздравляем и гордимся!!! – написал градоначальник.