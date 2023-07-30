Жара, грозы и туманы: синоптики Кузбасса дали прогноз погоды на первый рабочий день

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В понедельник, 31 июля, в Кузбассе ожидается жаркая и дождливая погода. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Так, ночью по области прогнозируется температура воздуха +12... +17 градусов, днем +23... +28. Ветер подует северный 3-8 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду. Местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах при грозах - ливни. Ночью и утром возможны туманы.

В Кемерове ночные температуры составят +15... +17 градусов, дневные +23... +25. Ветер будет северный 3-8 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Возможны кратковременный дождь и грозы.