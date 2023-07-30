В Кемерове бригада скорой помощи избила пациента: официальный комментарий

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

Министерство здравоохранения Кузбасса прокомментировало ролик, на котором фельдшеры скорой помощи в Кемерове избивают пациента.

На видео, опубликованном очевидцами видно, что машина скорой помощи останавливается перед лежащим на земле мужчиной, из нее выходят двое медиков и начинают очень грубо приводить пострадавшего в чувства: они бьют его по лицу, толкают, обливают водой.

- Оказание первой медицинской помощи в Кемерове, Кировский район. Угостили лещами. И попинали. Профессионалы, - написал автор ролика.

В миинздраве сообщили, что бригада медицинских работников, запечатленная на данном видео, работает в частной скорой помощи ООО «Скорая помощь», которая не является подведомственной Министерству здравоохранения Кузбасса. Тем не менее, в ситуации будут разбираться, и медики из ролика уже отстранены от работы.

- В любом случае мы приносим извинения за коллег. Произошедшее категорически недопустимо. В связи с чем на данный момент Министерством здравоохранения Кузбасса с ООО «Скорая помощь» осуществляется взаимодействие по разбору данной ситуации. Сотрудники отстранены от работы. Будет организована проверка и приняты дисциплинарные меры, - сообщили в ведомстве.