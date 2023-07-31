В Кузбассе пропала семилетняя девочка

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Междуреченске полиция ищет пропавшую без вести семилетнюю Валерию Лебедеву. Девочка вчера днем ушла из дома и не вернулась.

Как сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, Валерия среднего роста (130 сантиметров), плотного телосложения, у нее русые волосы ниже плеч. Она была одета в розовую футболку, джинсы и розовые кроссовки, на голове была белая панама.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении девочки либо видел ее после 16:30 воскресенья, 30 июля, просят сообщить об этом по телефонам полиции в Междуреченске: 8-(38475)-7-74-44, 7-74-45 либо 02 (с мобильного - 102).