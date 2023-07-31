В трех поселках и одном городе Кузбасса отключат телевидение

В Кузбассе отключат телевидение

По официальной информации РТРС с 31 июля по 6 августа, в четырех населенных пунктах Кемеровской области, в связи с профилактическими работами произойдут временные отключения теле - и радиотрансляций.

В поселке Комсомольский отключение пакетов программ «РТРС-1», «РТРС-2», и «Радио России» намечены на вторник, 1 августа, в период с 11.00 до 17.00.

В среду, 2 августа эти же программы с 11.00 до 17.00 будут отключены в Белогорске.

Подобная профилактика теле - и радиовещания жителей Осинников и поселка Берикульский ожидает в четверг, 3 августа, также с 11.00 до 17.00 местного времени.

- Некоторые профилактические работы из-за плохих погодных условий могут быть отменены или перенесены, - сообщили «Комсомолке» в РТРС.