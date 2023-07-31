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НовостиПроисшествия31 июля 2023 1:14

В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 3.1

Сейсмологи зафиксировали подземный толчок в Таштагольском районе
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: Алтае-Саянский филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

Фото: Алтае-Саянский филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

Минувшей ночью сейсмологи зафиксировали в Кузбассе подземный толчок. Об этом сообщается в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

Землетрясение произошло в 4:51 по местному времени в точке с координатами 52.87 широты и 88.03 долготы - это в Таштагольском районе. Магнитуда землетрясения составила 3.1, а интенсивность в эпицентре – 3.5 по шкале MSK64.

Сообщается, что сейсмособытие носило природный характер – в сводке оно обозначено как «earthquake».