В Кузбассе мужчина стал жертвой мошенника, воспользовавшись приложением по поиску попутчиков

Фото: архив "КП" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

48-летний житель Иркутской области, гостивший в Кузбассе у родственников, стал жертвой мошенника. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Мужчина находился у родных в городе Тайга. Чтобы вернуться в домой, он решил воспользоваться приложением по поиску попутчиков. Он внес сведения о поездке и паспортные данные, после чего получил смс, в котором была указана ссылка для оплаты. Перейдя по ней, мужчина ввел данные банковской карты и код подтверждения. После этого с его счета были списаны 7 500 рублей, а номер, с которого была отправлена ссылка, оказался недоступен. Горожанин понял, что был обманут мошенниками, и обратился в полицию.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут афериста. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».