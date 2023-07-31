Следком Кузбасса начал доследственную проверку в отношении агрессивных медиков «скорой»

Слеком начал проверку по факту избиения больного в Кемерове Фото: Олег ЗОЛОТО

Следком России по Кемеровской области начал доследственную проверку в отношении двух медиков кемеровской частной скорой медицинской помощи о неоказании помощи больному.

- Проверка организована по части 1 статьи 124 УК РФ (неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом или со специальным правилом) на основе обстоятельств, озвученных в СМИ. По ее результатам будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение, - сообщили «Комсомолке» в региональном Следкоме.

Напомним, в воскресенье, 30 июля «Комсомолка» уже сообщала о том, что видео жесткого обращения с больным опубликовано в соцсетях. На кадрах снятых с камер видеонаблюдения хорошо видно как двое мужчин бьют пациента по лицу, после чего обливают водой. Инцидент вызвал большой резонанс в обществе. Людей уже выразили свое возмущение.

В кузбасском Минздраве сообщили, что бригада медицинских работников, попавших в объектив видеокамер, работает в частной скорой помощи ООО «Скорая помощь», которая не является подведомственной Министерству здравоохранения Кузбасса.

- Приносим извинения за коллег. Произошедшее категорически недопустимо. Мы с коллегами с ООО «Скорая помощь» уже работаем по разбору данной ситуации. Сотрудники отстранены от работы. Будет организована проверка и приняты дисциплинарные меры, - отметили в ведомстве.