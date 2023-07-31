В Кемерове в жестком ДТП пострадали четыре человека

Фото: соцсети.

На пересечении проспектов Октябрьский и Ленинградский в Кемерове случилась жесткая авария, в которой пострадали четыре человека. Обстоятельства ДТП «Комсомолки» рассказали в городской ГИБДД.

Авария произошла поздно вечером 30 июля. 21-летняя девушка за рулем БМВ Х5, поворачивая налево на зеленый свет, не предоставила преимущество в движении встречному автомобилю и столкнулась с Mitsubishi Diamante под управлением 24-летнего водителя. В результате Mitsubishi ударом отбросило на бордюр, затем на светофор и металлическое пешеходное ограждение.

В аварии пострадали водители, а также пассажиры обоих автомобилей – 31-летний и 28-летний молодые люди. Все четверо были госпитализированы.