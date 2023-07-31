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НовостиОбщество31 июля 2023 4:30

В Кузбассе построят новый частный зоопарк

Из областного центра до него можно будет добраться всего за полчаса
Анатолий БОЛДЫРЕВ
В Кузбассе построят новый частный зоопарк

В Кузбассе построят новый частный зоопарк

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

В селе Елыкаево Кемеровского района в ближайшее время появится новый частный зоопарк. Разрешение на его строительство владельцам в понедельник, 31 июля выдали в Управлении Россельхознадзора по республикам Хакасия и Тыва и Кузбассу.

Как сообщили в ведомстве, выданная лицензия позволяет содержать животных и использовать их в культурно-зрелищных целях.

- Территория зоопарка, условия содержания животных, документы, регламентирующие деятельность, соответствуют всем нормам и правилам, - уточнили в Россельхознадзоре.

Расположение нового зоопарка очень удобно для жителей областного центра, поскольку до села Елыкаево из Кемерово всего чуть больше 30 километров. На машине дорога займет порядка 30 - 35 минут, на автобусе - около часа.