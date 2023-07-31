1 августа на кузбасской трассе временно ограничат движение автомобилей

Фото: архив "КП" Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Завтра, 1 августа, на 29-ом километре трассы Кемерово – Яшкино – Тайга введут временные ограничения движения транспорта в связи с буровзрывными работами, необходимыми при строительстве автомобильной дороги «Северо-Западный обход города Кемерово».Об этом предупредили в ГКУ «Дирекция автодорог Кузбасса».

В период с 12:00 до 17:00 часов рабочие произведут один взрыв. Указанный участок трассы перекроют один раз на время от 30 минут до 1 часа.

Дорожные службы попросили автомобилистов заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.