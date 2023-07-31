Пропавшую в Кузбассе семилетнюю девочку нашли живой

Фото: архив "КП" Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Междуреченске нашли живой пропавшую семилетнюю девочку. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Школьница пропала вчера днем. Примерно в 16.00 родители потеряли девочку из виду. Не найдя ее рядом с домом и у родственников, они сразу же обратились в полицию - ведь раньше дочь никогда не сбегала.

В городе была организована масштабная поисковая операция, которая не останавливалась ни на секунду. Вечером и всю ночь полицейские и волонтеры обследовали территорию, опрашивали круг знакомых семьи. При этом в соцсетях появилась информация от жителей региона, которые утверждали, что видели девочку в Мысках, а затем в Новокузнецке.

В итоге поисковой операции полицейские установили местонахождение школьницы и нашли на одной из улиц Междуреченска. Другие подробности происшествия пока не раскрываются.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.