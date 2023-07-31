В Кузбассе подвели итоги профильной «Университетской смены» для донбасских школьников

Школьников ЛНР отвели в мир Кузбасса

Кемеровский государственный университет провел для более 50 школьников и учителей Луганской народной республики профильную смену «Это про нас». Культурно-образовательная программа получилась более чем впечатляющей.

Гости побывали в музейных сокровищах Кузбасса - на Красной Горке и в Томской писанице, прокатили по кемеровской детской железной дороге, познакомились со спортивной жизнью ледового дворца «Кузбасс» и «Кузбасс - Арены».

- Фантастическое впечатление от мемориала Воину-Освободителю. Вот где глыба и мощь. Мемориал сравним разве что с волгоградским мемориалом «Родина - мать», - рассказали участники профильной смены

Представители регионального отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» провели для гостей тематический день «Будь в Движении».

- Для ребят из Луганска организованы квиз-игры, мастер-классы по 3D-моделированию из бумаги, они смогли попробовать себя в роли ведущих и записать танцевальный флешмоб, - сообщили «Комсомолке» в администрации Правительства региона.

По словам губернатора Кузбасса Сергея Цивилева профильная смена помогла школьникам ЛНР получить бесценные знания, которые помогут им в дальнейшей учебе.

- Очень важно поддержать детей, которые много лет живут в тяжелых, фактически, прифронтовых, условиях образовательная программа, - отметил Сергей Цивилев.