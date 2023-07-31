У кузбассовцев есть последняя возможность поделиться идеями по организации церемоний зажжения Вечного огня

Два новых Вечных огня будут зажжены в Кузбассе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Остались сутки, когда жители Кузбасса могут оставить свои предложения по организации церемоний зажжения Вечного огня на платформе «Кузбасс Онлайн». Каждый может написать свои идеи и поделиться мнением, как должны пройти торжественные церемонии.

На данный момент почти две тысячи кузбассовцев оставили свои пожелания по организации событий. Люди предлагают пригласить на церемонии ветеранов ВОВ, участников СВО и их семьи, привезти огонь из Москвы от Могилы Неизвестного Солдата, организовать концерт с симфоническим оркестром или пригласить певца SHAMAN.

Напомним, что еще два Вечных огня будут зажжены в Кузбассе у Мемориала Воину-Освободителю в Кемерове и на мемориальном комплексе Защитников Донбасса в Новокузнецке. Церемонии состоятся 3 августа. В этот день год назад погибла Ольга Качура (Корса), Герой России и Герой Донбасса.

Также в этот четверг в 22:00 по всему Кузбассу пройдет акция «Свеча поколений».