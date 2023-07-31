В Кузбассе открылся новый образовательный кластер подготовки кадров для силовых структур

Фото: министерство образования Кузбасса

Министерство образования Кузбасса, директоры профессиональных образовательных организаций и работодатели подписали соглашение о партнерстве. Его итогом стало создание нового образовательного кластера «Кузбасс безопасный».

Как сообщили в Министерстве образования Кузбасса, деятельность кластера будет направлена на решение кадрового вопроса для силовых структур региона – выпускники будут трудоустроены в службах МЧС и МВД. Работодатели-партнеры будут сопровождать студентов на всем этапе их обучения, ведут практические занятия, чтобы в дальнейшем получить компетентного сотрудника.

Кластер открылся на базе Сибирского политехнического техникума и объединил Юргинские и Анжеро-Судженский колледжи.