Свыше 350 миллионов вложат в модернизацию новокузнецкого кардиодиспансера

В модернизацию новокузнецкого кардиодиспансера вложат сотни миллионов

354 миллиона рублей кузбасские власти вложат в обновление ключевых отделений новокузнецкого филиала кузбасского кардиодиспансера. Об этом во время пресс-тура по строящимся объектам южной столицы региона журналистам и блогерам сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В частности, в рамках программы «Здравоохранение» здесь обновят отделения хирургии, абдоминальной онкологии, кардиологии, неврологическое отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения.

- Кроме того в медучреждении модернизируют отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения с введением в строй дополнительного ангиографа и построят вторую рентгеноперационную, которой сейчас так не хватает, - уточнили в новокузнецком кардиодиспансере.

Участники пресс-тура увидели, как близится к своему завершению строительство Площади Защитников Донбасса. 3 августа, в день гибели легендарной Ольги Качуры, здесь зажгут вечный огонь, а чуть позже и установят скульптура самой Корсы.

- Окончательно Площадь сдадут уже нынешней осенью. И это будет не только мемориал, но и зоны для спорта, прогулок и концертная, - рассказали «Комсомолке» в мэрии Новокузнецка.

По мнению Сергея Цивилева подобные пресс - туры помогают кузбассовцам не представлять и реально видеть, как на самом деле растет Кузбасс.

- Как он преображается становиться уютнее светлее, а главное комфортнее, - сказал Сергей Цивилев.