В Кемерове инспекторы ГИББД за день поймали 150 нарушителей

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове в ходе рейдов было привлечено к ответственности 130 водителей и более 20 пешеходов. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Массовые проверки на дорогах прошли в областной столице 28 июля. Инспекторы поймали семь нетрезвых автомобилистов, порядка 20 водителей, в машинах которых светопропускание стекол не соответствует требованиям технического регламента. Также было зафиксировано около 10 нарушений правил перевозки детей-пассажиров и отстранено от управления 9 водителей – «бесправников».

- Рейдовые мероприятия направлены, прежде всего, на профилактику ДТП и пресечение нарушений. Призываем вас не пренебрегать соблюдением Правил. Осознанное и законопослушное поведение на дороге позволит избежать неприятных ситуаций не только вам, но и другим участникам дорожного движения, - отметил начальник ОГИБДД г. Кемерово Александр Родыгин.