Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 июля 2023 8:02

В Кемерове идут ремонтные работы в 11 городских скверах

За улучшение этих территорий в прошлом году проголосовали жители областной столицы
Елизавета ТЕЛЬМАНОВА
Фото: администрация города Кемерово

Фото: администрация города Кемерово

В этом строительном сезоне городские власти планируют завершить работы на всех 11 объектах. Среди них – бульварная часть улицы Патриотов, скверы жилого района Пионер и центрального района возле ДК «Москва», зеленая зона на пересечении Марковцева и Комсомольского.

В зонах отдыха кемеровчан появится новое освещение, дорожное и тротуарное покрытия, лавочки, клумбы – все то, что необходимо для комфорта местных жителей.

Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов на встрече с губернатором Кузбасса также рассказал о планах по развитию города и о том, какая работа уже проделана.