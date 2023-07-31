В Кемерове идут ремонтные работы в 11 городских скверах

Фото: администрация города Кемерово

В этом строительном сезоне городские власти планируют завершить работы на всех 11 объектах. Среди них – бульварная часть улицы Патриотов, скверы жилого района Пионер и центрального района возле ДК «Москва», зеленая зона на пересечении Марковцева и Комсомольского.

В зонах отдыха кемеровчан появится новое освещение, дорожное и тротуарное покрытия, лавочки, клумбы – все то, что необходимо для комфорта местных жителей.

Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов на встрече с губернатором Кузбасса также рассказал о планах по развитию города и о том, какая работа уже проделана.