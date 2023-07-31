Студенты на каникулах стали реже искать работу и больше учиться

Фото: ПАО МегаФон.

Специалисты Yota изучили статистику посещений популярных онлайн-школ и сайтов по поиску работы абонентами в возрасте от 16 до 22 лет.

И как оказалось, российские студенты стали на 20% реже искать подработку во время летних каникул, при этом больше времени проводить за онлайн-обучением. В среднем падение интереса к сайта с вакансиями составило 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Такая тенденция характерна для всех городов-миллиоников страны. При этом юноши чаще ищут подработку (54% от числа пользователей), зато девушки более основательно подходят к поиску вакансии,

В то же время эксперты Yota фиксируют общий рост потребляемого трафика в 9% на онлайн-курсах и сайтах дистанционного обучения.

Специалисты отмечают, что в 2023 году резко увеличился спрос на онлайн –обучение у сибиряков.

Наибольший интерес к онлайн-образованию показывает Республика Тыва – рост составил 136% (2,3 раза), Алтайский край – 115% (2,2 раза). Также в пятёрку лидеров вошли Республика Хакасия (104%), Кузбасс (62%) и Томская область (60%). Обезличенные данные по мобильной активности в сети МегаФона в Кузбассе в целом совпадают с общероссийскими трендами, зафиксированными экспертами Yota. Запрос на образовательные ресурсы в регионе значительно выше, чем на сайты с вакансиями.