В Кузбассе пройдет Межрегиональный пленэр «Кузбасс исторический»

Фото: Кузбасский центр искусств.

7 августа в Кузбасском центре искусств стартует художественный проект – Межрегиональный пленэр «Кузбасс исторический». В этом году художники отправятся на пленэр в город Тайга. В числе команды: Василий Коробейников (председатель Кемеровского областного отделения «Союз художников России»), Альфия Алпыспаева, Елена Балаганская, Николай Бублик, Андрей Дрозд, Анатолий Думлер, Евгения Юманова, Ирина Паутова, Андрей Кавригин и Анатолий Храбрый, Михаил Лямкин, Надежда Кобыльцова.

Художественное путешествие продлится до 13 августа. Участники пленэра не только будут искать идеальный ракурс для своих пейзажей, но и станут участниками экскурсий по историческим местам города, проведут мастер-классы для местных жителей. Пленэр завершится выставкой работ в Тайге.

По итогам пленэра выставка состоится и в Кузбасском центре искусств с 27 сентября по 28 октября искусств. Также художники передадут Кузбасскому центру искусств и Историческому музею Тайгинского городского округа по одной работе для формирования отдельных художественных коллекций произведений искусства о Кузбассе.

Пресс-центр КЦИ сообщает, что целью проекта является отражение художественного своеобразия исторических и природных объектов Кузбасса средствами изобразительного искусства, сохранение и продвижение культурного наследия городов региона. В прошлом году художников в гости принимал Гурьевск.