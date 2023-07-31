В Кузбассе мужчина убил бывшую сожительницу на глазах у ее любовника

В Кузбассе мужчина жестоко убил свою сожительницу Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новокузнецке против местного 47 - летнего жителя возбудили уголовное дело по факту убийства бывшей сожительницы. Он расправился на женщиной за несколько секунд на глазах у ее любовника.

Подкараулил мужчина свою бывшую любовницу у подъезда ее дома. По словам очевидцев, начался скандал, переросший в поножовщину. На почве ревности новокузнечанин нанес бывшей возлюбленной несколько ударов ножом в грудь. Приехавшим на место «скорой» и полиции лишь оставалось констатировать смерть новокузнечанки.

Как пояснили «Комсомолке» в СУ СК России по Кемеровской области, фигуранта задержали, сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

- Следователем СК России проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - уточнили в Следкоме Кузбасса.