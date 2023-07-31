МегаФон запустил проект по цифровизации ЖКХ

Пилотный проект позволяет с высокой точностью отслеживать фактический объем потребления воды. Фото: ПАО Мегафон.

МегаФон оснастил систему водоснабжения в Геленджике сервисом онлайн-мониторинга. Пилотный проект под названием «Онлайн-мониторинг воды» внедрила компания, управляющая в Геленджике коммунальной структурой города. На первом этапе под контролем «умных» счетчиков оказалось 100 объектов – гостиницы, частные и многоэтажные дома. В подвалах многоэтажек и в колодцах частного сектора были установлены специальные модули. Они замеряют общее потребление воды жильцами и в автоматическом режиме передают данные на платформу онлайн-мониторинга с помощью специализированной технологии связи , позволяющей обеспечить высокое проникновение сигнала к узлам учета, которые находятся под землей.

Онлайн-мониторинг воды ведется по часам, и это позволяет понять как люди потребляют воду в течение дня, определить периоды повышенной нагрузки и правильно настроить подачу. Для Геленджика – как курортного города это особенно важно, так как в туристический сезон схема потребления меняется.

Внедрив решение «Онлайн-мониторинг воды» МегаФона и исключив человеческий фактор из системы расчетов, компания более чем на 10% увеличила выручку от реализации воды с объектов, подключенных к «умным» счетчикам.

На втором этапе реализации проекта в Геленджике система онлайн-мониторинга воды МегаФона начнет выявлять технические потери в результате аварий или незаконных врезок в трубы. Для этого приборы учета устанавливаются на водопроводную магистраль, замеряя объем воды на входе и выходе, а платформа мониторинга сопоставляет эти данные с объемом потребления воды жителями.

- Цифровизация ЖКХ наравне с энергетикой и транспортом – драйвер роста рынка интернета вещей. В этой сфере IoT-решения демонстрируют заметный эффект и позволяют быстро увидеть результат изменений. Автоматизация системы расчетов позволила партнеру увеличить сборы за потребляемую воду, следующий этап – отслеживание промышленных утечек или незаконных подключений – обеспечит максимальную прозрачность потери, потребления и учета ресурса, - отметил директор по развитию облачных и инфраструктурных решений МегаФона Александр Осипов.