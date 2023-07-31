Кузбасский музей - заповедник «Красная горка» обзавелся современным оборудованием

"Красная горка" обзавелась новым оборудованием.

В кемеровский музей - заповедник «Красная горка» по нацпроекту «Культура» поступило современное оборудование. Умная техника, как, например, широкоформатный сканер создаст качественные копии даже с документов столетней давности.

- А таких документов в основном фонде более тысячи. Среди них уникальная коллекция подлинных чертежей общества «Копикуз» и Автономной индустриальной колонии «Кузбасс» - организаций, заложивших каркас промышленности региона еще в начале двадцатого столетия, - рассказали «Комсомолке» в администрации Кемерова.

Новые стеллажи дадут возможность сформировать совершенно иную систему хранения экспонатов и документов.

К примеру, для «больших» документов предусмотрели специальные стеллажи с выкатными платформами, что позволит хранить их в расправленном виде.

Сплит-системы - одно из важнейших моментов обновления. Они максимально идеального поддержания температуры и влажности воздуха в самих хранилищах.

Новые витрины со стеклянными полками, профессиональная подсветка, - позволяет хорошо рассмотреть экспонаты. Сейчас на новых витринах размещены фотоаппараты и фотоаксессуары 1930-1990-х годов – в музее проходит выставка «Фотосалон».

- Всего на техническое оснащение музея-заповедника «Красная Горка» было выделено порядка 3,9 миллиона - рублей, - добавили в городской мэрии.