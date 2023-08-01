Мэр Кемерова показал, как идет ремонт Университетского моста

Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова.

Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов провел штаб на Университетском мосту, где идет капитальный ремонт. В своем телеграм-канале градоначальник разместил соответствующие фото и видеоматериалы.

Чтобы работа продвигалась быстрее строители одновременно делают ремонт в подмостовом пространстве и на поверхности. Так, уже демонтировано все старое покрытие. Рабочие очищают основания, готовят для стяжки, а также они вынули и очистили сети связи. Сейчас готовятся торцевые монолитные участки: с левой стороны они уже сделаны благодаря тому, что заранее было перекрыто движение по тротуару, с правой - устанавливается опалубка.

Параллельно работа ведется на двух шкафных стенках. На половине моста, которая не была перекрыта, шкафная стенка еще почти не тронута строителями, а на том участке, где начали работы раньше, специалисты уже выставляют арматуру и готовятся к приемке бетона.

- Цель нашу уже неоднократно озвучивал - завершить ремонт как можно скорее и вновь запустить автомобильное движение по Университетскому мосту, - сообщил глава города.