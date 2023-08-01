В Кузбассе велосипедист чудом выжил после наезда на него автомобиля

В Кузбассе сбили велосипедиста.

В селе Карагайла Прокопьевского района Кемеровской области вечером 31 июля иномарка на большой скорости сбила велосипедиста. От удара его отбросило на несколько метров.

Очевидцы ДТП сразу же вызвали «скорую». Мужчину экстренно доставили в больницу. Сейчас врачи борются за его жизнь, поскольку пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии.

Как стало известно «Комсомолке», велосипедист пересекал автомобильную дорогу, не спешившись с двухколесного транспортного средства. В это же время по трассе на высокой скорости летел автомобиль, водитель которого просто не заметил велосипед и буквально снес его со своего пути.

Сам водитель не пострадал, а Госавтоинспекция Кузбасса по факту ДТП проводит детальную проверку, выясняя все подробности произошедшего.