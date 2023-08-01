Схемы движения общественного транспорта изменятся в Новокузнецке

В Новокузнецке изменятся схемы движения общественного транспорта. Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

В среду, 2 августа, в Новокузнецке изменятся схемы движения общественного транспорта. Как сообщили в новокузнецкой мэрии, это связано с проведением традиционного парада новокузнецких десантников.

- 2 августа с 10.00 до 13.00 частично перекроют движение на Пионерском, Октябрьском и Кузнецкстроевском проспектах, а также на центральных улицах города - Кирова и Бардина. В связи с этим изменятся схемы движения 11 автобусных и 7 троллейбусных маршрутов, а также ряда пригородных «маршруток», - рассказали «Комсомолке» в Управлении по транспорту и связи администрации города.

При этом в мэрии уточнили, что по опыту прошлых лет подобные схемы не принесут неудобства пассажирам.