Дело передано в суд: пенсионер из Кузбасса ударил ножом полицейского

Фото: архив "КП" Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кузбассе перед судом предстанет 78-летний житель Гурьевска, обвиняемый в применении насилия к сотруднику полиции. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

В мае этого года одна из жительниц многоэтажки вызывала полицию из-за конфликта с соседом. Когда правоохранители прибыли на место ЧП и начали разбираться в ситуации, сосед ударил одного из них ножом по руке. Мужчину задержали и завели на него уголовное дело. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что горожанин вменяем и не имеет каких-либо заболеваний психики.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.