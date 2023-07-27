Кузбассовцев приглашают в гости к калмакам

Фото: Музей-заповедник «Томская Писаница».

29 июля музей-заповедник «Томская Писаница» приглашает кузбассовцев на областной фестиваль народных традиций «Сенной базар». Только состоится он не на территории музея, а в деревне Юрты-Константиновы Яшкинского муниципального округа. Это, пожалуй, самая многонациональная деревня Кузбасса - в ней живут татары-калмаки, русские и представители многих других народов на протяжении 400 лет.

Областной фестиваль народных традиций «Сенной базар. В гости к калмакам» пройдет впервые и у вас будет уникальная возможность познакомиться с самобытностью этнокультурного разнообразия Кузбасса, культурами разных народов и национальностей.

В программе праздника:

- конкурс сенокосцев «Печэнчабуярышы»;

- открытый мастер-класс по созданию фигур из природных материалов (сено, солома);

- акция «Помоги соседу» — восстановление силами резчиков по дереву въездных ворот д. Юрты-Константиновы по архивным фотографиям;

- кулинарная реконструкция гастрономических традиций народов Кузбасса;

- выставка-ярмарка фермерских продуктов, изделий мастеров народных промыслов и декоративно-прикладного творчества;

- концерт национальных творческих коллективов и отдельных фольклорных исполнителей, проживающих в Яшкинском районе, Кузбассе и Сибири;

- традиционные сельские народные игры и состязания.

- арт-фестиваль соломенных скульптур.

Точные географические координаты места проведения Областного фестиваля народных традиций «Сенной базар. В гости к калмакам», широта и долгота — 56.0659018, 84.95970129999999.