Свыше 30 миллионов рублей получили победители грантового конкурса Движения Первых - Кузбасс

Десять кузбасских организаций получили на 30 миллионов.

В Кузбассе десять организаций получили гранты Движения Первых на сумму более 30 млн рублей. Всего же в России 759 победителей из 81 регионов страны. А общая сумма финансирования полезных инициатив составила два миллиарда рублей.

Межрегиональный проект «Связаны одной судьбой» Кемеровского государственного университета стал победителем в направлении «Умей дружить!». Его авторы расскажут юношам и девушкам о гуманистических ценностях. Грант «Найди призвание» получил новокузнецкий Дом детского творчества № 4 на проведение второго городского профориентационного фестиваля мастер-классов «Кузбасс профессиональный». Проект знакомит школьников южной столицы Кемерова с рабочими специальностями на базе техникумов и колледжей. Здесь детально рассказывают о преимуществах рабочих профессий, карьерном росте, наставничестве, социальных льготах.

- И все больше молодых людей в регионе стремиться к получению таких специальностей, ведь в нашем индустриальном крае очень востребовано, - рассказали «Комсомолке» в АПК.

Успехи в федеральных конкурсах, по словам губернатора региона Сергея Цивилева, подтверждают высокий уровень организации профориентационной работы в Кузбассе.

- Победы способствуют продвижению проектов, которые работают на развитие и патриотическое воспитание кузбасских детей, - отметил губернатор Сергей Цивилев.