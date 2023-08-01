В Кузбассе мать-кукушку лишили свободы

Фото: архив "КП" Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Березовском суд назначил 30-летней женщине 6 месяцев лишения свободы за неуплату алиментов на содержание детей. Об этом сообщил объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Неоднократно судимая горе-мать не устраивалась на работу и не вставала на учет в качестве безработной в Центр занятости. Дети никаких денег от женщины не получали. Сначала на горожанку завели административное дело о неуплате алиментов, однако она не спешила рассчитаться с долгами. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье ч.1 ст. 157 УК РФ.

Суд признал жительницу Березовского виновной и приговорил к шести месяцам лишения свободы. Женщина будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.