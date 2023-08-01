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НовостиОбщество1 августа 2023 6:22

Глава Кемерова рассказал о сроках открытия «хрустального» моста

Новый «стеклянный» мост через Искитимку может быть открыт уже в этом году
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: СГК Кузбасса.

Фото: СГК Кузбасса.

Новый «стеклянный» мост через Искитимку в Кемерове может быть открыт уже в этом году. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Анисимов.

Пешеходный мост, получивший в народе название «хрустальный», был построен в 2022 году. Однако его не открывают, пока к нему нет подхода - набережных правого и левого берега реки. Ранее говорилось, что мост начнет работать с конца 2024 года. Сейчас, отвечая на вопрос подписчика телеграм-канала, мэр сообщил, что работы могут завершить раньше.

- В этом году планируем закончить благоустройство с одной стороны и рассматриваем возможность открыть с временными спусками с противоположной стороны, - написал градоначальник.