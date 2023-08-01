В Кузбассе семилетняя девочка на квадроцикле сбила маленького ребенка

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Ленинск-Кузнецком округе полицейские привлекли к ответственности женщину, маленькая дочь которой сбила на квадроцикле ребенка. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

ЧП произошло накануне в селе Красном. Семилетняя девочка, несколько дней назад получившая в подарок от родителей квадроцикл, выехала на нем на проезжую часть, хотя данная техника не предназначена для движения по дорогам общего пользования. Школьница не справилась с управлением и сбила четырехлетнюю девочку. Пострадавшая малышка с ушибами и ссадинами была доставлена в медицинское учреждение.

Инспекторы по делам несовершеннолетних составили в отношении матери юной автолюбительницы протокол по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию и содержанию детей. К ответственности также была привлечена мама пострадавшей малышки - за то, что оставила дочь без присмотра.

- Полиция Кузбасса обращает внимание родителей на недопустимость управления транспортом детьми до достижения соответствующего возраста. Полицейские призывают кузбассовцев к внимательности и ответственности. Разрешая детям управлять техникой повышенной опасности, вы рискуете их здоровьем и жизнью! – напомнили в ГУ МВД по Кемеровской области.