В Кузбассе пропал без вести 39-летний мужчина

Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

В поселке Осиновое Плесо в Новокузнецком районе пропал без вести 39-летний Александр Михайлович Кошелев. Ориентировку с приметами мужчины опубликовали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Сообщается, что местонахождение пропавшего неизвестно с 30 июля.

Приметы мужчины: рост 175 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза серые. Во что он был одет, неизвестно.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Александра Кошелева или готов оказать помощь в его поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.