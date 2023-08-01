В Кузбассе подросток убил ровесника

Фото: архив "КП" Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кузбассе перед судом предстанет 17-летний подросток из Киселевска, который убил ровесника. Об инциденте рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Трагедия произошла в сентябре прошлого года во дворе одного из домов. Парни поссорились. Один из них достал нож, который держал при себе, и нанес оппоненту несколько ударов по лицу и животу. После этого нападавший скрылся. Соседи, ставшие свидетелями этой кровавой сцены, вызвали скорую, однако пострадавшего юношу спасти не удалось - от полученных ран он умер по дороге в больницу.

Парня, совершившего преступление, задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Подросток раскаялся в содеянном. На период следствия он был заключен под стражу.

Сейчас дело передано в суд. Подростку грозит до 15 лет лишения свободы.