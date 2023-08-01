В Кузбассе мужчина выращивал опийный мак в огороде. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Житель Междуреченска, ранее привлекавшийся к ответственности, в августе 2021 года попался сотрудникам отделения по контролю за оборотом наркотиков. Полицейские нашли «плантацию» из 15 кустов опийного мака. Вместе с высадками во дворе дома поселка Чебал-Су были найдена маковая солома и головки цветка.

Следствием установлено, что обвиняемый посадил семена наркосодержащего растения на территории приусадебного участка с целью их культивирования и дальнейшего личного потребления.

Междуреченский городской суд вынес приговор по уголовному делу. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, хранение и изготовление наркотических средств 43-летнего мужчину ждет четыре года и три месяца в колонии строгого режима.